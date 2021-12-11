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  3. Turkovac'tan müjde niteliğinde haber: Sonuçlar olumlu!

Turkovac'tan müjde niteliğinde haber: Sonuçlar olumlu!

Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı Turkovac Faz-3 çalışmalarına başlamıştı. Çalışmalardan umut verici sonuçlar geliyor. İzmir'de Turkovac aşısı yapılan 74 gönüllü içerisinde yan etkiyle karşılaşan ve koronavirüse yakalanan tespit edilmedi.

Turkovac'tan müjde niteliğinde haber: Sonuçlar olumlu!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında aşı yapılan 74 gönüllüde yan etkiye ve koronavirüse rastlanmadı. 2 doz Sinovac aşısı uygulanmış 57 kişiye de pekiştirme aşısı olarak yerli aşı yapıldı.

Turkovac'tan müjde niteliğinde haber: Sonuçlar olumlu!

"ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Proje yürütücüsü ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, “Ülkemiz adına çok önemli bir gelişme. Hiç aşı olmamış, COVID-19 geçirmemiş, kalp hastalığı olmayan kişileri çalışmamıza davet ediyorum. Gönüllü sayımız artınca sonuçlar en kısa sürede yayınlanacak ve ülkemiz bu aşıyı yurt dışına da göndermeye başlayacaktır” dedi.

Turkovac'tan müjde niteliğinde haber: Sonuçlar olumlu!

Gönüllülerin hem kendilerini koruduğunu, hem de insanlığa hizmet ettiğini söyleyen Köse, 39 yıllık hekimlik hayatı boyunca aşılara güvendiğini, aşı çalışmalarını da gönüllü olarak yaptırdığını dile getirdi.

Turkovac'tan müjde niteliğinde haber: Sonuçlar olumlu!

OMİCRON VARYANTINA ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Omicron varyantının kamuoyu gündeminde olduğuna da hatırlatan Köse, sözlerine şöyle devam etti:

"Aşıların bu varyanta karşı etkisi konusunda net bilgi yok. Şu ana kadar uygulanan aşıların bu varyanta da etkili olduğu düşünülüyor."

Turkovac'tan müjde niteliğinde haber: Sonuçlar olumlu!

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