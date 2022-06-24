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  3. TÜRKŞEKER duyurdu: Çiftçiye 476 milyon TL avans!

TÜRKŞEKER duyurdu: Çiftçiye 476 milyon TL avans!

TÜRKŞEKER tarafından yapılan yazılı açıklamayla, 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 milyon TL tutarında ikinci bir avans ödemesi daha yapılacağı duyuruldu.

TÜRKŞEKER duyurdu: Çiftçiye 476 milyon TL avans!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (TÜRKŞEKER), pancar üreticilerine ikinci bir avans ödemesi yapacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

İKİNCİ AVANS ÖDEMESİ YAPILDI

Türkşeker’den yapılan yazılı açıklamada, “24 Haziran 2022 Cuma günü 28 bin 425 pancar çiftçisine 476 Milyon TL ikinci avans ödemesi yapılmıştır. Çiftçilerimizin pancarın çapa ve bakımı için ikinci nakdi avansları 24 Haziran’da hesaplara yatırılmıştır.

TÜRKŞEKER duyurdu: Çiftçiye 476 milyon TL avans!

2022 yılında pancar eken çiftçilerimize 1 ton pancar için verilecek nakdi avanslar yüzde 290 artışla 70 TL’ye, 3 defa ödenen avans sayısı da 5’e çıkarılmıştır. Türkşeker, sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 425 pancar çiftçisine 24 Haziran tarihine kadar toplam 966 Milyon TL nakdi avans ödemesi yapmıştır” denildi. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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