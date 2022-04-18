Türkü isminin anlamı nedir, Türkü ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Türkü isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Türkü ismi ne demek, Türkü ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Türkü isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Türkü İsminin anlamı nedir? TDK Türkü anlamı:

Türkü ismi Türk Dil Kurumunda Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume olarak tanımlanmaktadır.

"Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden" - Cahit Sıtkı Tarancı.

Türkü İsmi Kuranda geçiyor mu?

Türkü ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Türkü isminin kökeni:

Türkü ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 296 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Türkü isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Türkü isminin rengi:

Malakit

Türkü ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Türkü isminin Harf Analizi Nedir ?

Türkü ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

K : Kariyerli

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Türkü isminin Numerolojisi Kaçtır?

Türkü ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

Ü : 26

R : 21

K : 14

Ü : 26

= 111 – Türkü İsminin Numeroloji Toplamı 111’dir.

Türkü isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Türkü ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Türkü isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 Ü: 3 R: 9 K: 2 Ü: 3 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Türkü isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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