Turna isminin anlamı nedir, Turna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Turna isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Turna ismi ne demek, Turna ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Turna isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Turna İsminin anlamı nedir? TDK Turna anlamı:

Turna ismi Türk dil kurumunda Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus) olarak tanımlanmaktadır.

"İki turnam gelir aklı karalı / Birin avcı vurmuş biri yaralı" - Halk türküsü

Turna İsmi Kuranda geçiyor mu?

Turna ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Turna isminin kökeni:

Turna ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1418 kullanılmaktadır.

Turna isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Turna isminin rengi:

Camgöbeği

Turna ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Turna isminin Harf Analizi Nedir ?

Turna ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Turna isminin Numerolojisi Kaçtır?

Turna ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

U : 25

R : 21

N : 17

A : 1

= 88 – Turna İsminin Numeroloji Toplamı 88’dir.

Turna isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Turna ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Turna isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 U: 3 R: 9 N: 5 A: 1 = 20

2 + 0 = 2 Kader sayısıdır

Turna isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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