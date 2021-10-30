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Turnusol ne demek, TDK'ya göre Turnusol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Turnusol kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Turnusol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Turnusol nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Turnusol kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Turnusol ne demek, TDK'ya göre Turnusol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Turnusol ne demek? Turnusol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi turnusol kelimesi. Peki turnusol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre turnusol nedir, turnusol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TURNUSOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Turnusol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Turnusol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre turnusol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birtakım bitkilerden elde edilen mavi boya maddesi

TURNUSOL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- turnusol boyası, turnusol kâğıdı

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