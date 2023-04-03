Turpal Ali Arsaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turpal Ali Arsaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turpal Ali Arsaliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Turpal Ali Arsaliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Turpal Ali Arsaliev 14 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Арсалиев Турпал-Али Русланович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Turpal Ali Arsaliev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Turpal Ali Arsaliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Turpal Ali Arsaliev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Turpal Ali Arsaliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Turpal Ali Arsaliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Akhmat II
Turpal Ali Arsaliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Turpal Ali Arsaliev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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