Turpal Ali Arsaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turpal Ali Arsaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Turpal Ali Arsaliev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Turpal Ali Arsaliev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.