TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil müjdeyi verdi! Milli Muharip Uçak 2023 yılında göklerde olacak

Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Temel Kotil, programda Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Kotil yapımı süren milli muharip uçak hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Kotil sosyal medya hesabından Milli Muharip Uçak'ın bir parçasının fotoğrafınn paylaşılmasına ilişkin olarak, "Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassa milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça." dedi.

2023'DE MOTORUNU ÇALIŞTIRACAK

Uçağın biteceği tarih hakkında da bilgi veren Kotil," Bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu uçak 2022'de bitecek demektir." dedi.

"BİN MÜHENDİS ÇALIŞIYOR"

4 binin üzerinde mühendisleri olduğunun bilgisini veren Kotil," Bin tanesi çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız." diye konuştu.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN F-16 İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Milli muharip uçağının F-16'lar ile karşılaştıran Kotil şunları söyledi:

" F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında."

SERİ ÜRETİM 2028'DE

Uçağın seri üretimi hakkında da konuşan Kotil," Önce düşük oranda başlanır. yılda 5-6 tane yapılır. Seri üretime 2028'de başlanır. 2030'da da yılda 24 tane yaparız." ifadelerini kullandı.