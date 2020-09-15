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  3. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil taburcu oldu

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil taburcu oldu

Yeni tip koronavirüse yakalanarak tedavi olmak üzere hastaneye yatırılan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in tedavisinin tamamlandığı öğrenildi. Hastalığı atlatan Kotil, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu oldu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil taburcu oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

 

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil taburcu oldu

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede taburcu olduktan sonra dinlenmek üzere evine geçen Temel Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden bir teşekkür yazısı yayımladı. Kotil, "Bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarının gayreti ile tamamlandı ve sağlığıma kavuştum. Bu süreçte desteklerini esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Demir'e, sağlığım ile yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil taburcu oldu

Ara verdiğimiz görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileğiyle" dedi.

Temel Kotil kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nerede çalışıyor?Temel Kotil kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nerede çalışıyor?

 

Berna Akkaya
Editör


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