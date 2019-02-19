Tuşba’da “Fikirler Konuşuyor” münazara yarışması gerçekleştirildi

Van'ın Tuşba Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Tuşba'da Fikirler Konuşuyor" üçüncü geleneksel münazara yarışmasının çeyrek finali başladı.

Koç Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen yarışmaya Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı M. Nuri Bekiroğlu, YYÜ Eğitim Programı ve Öğretimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Yayla, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Güzelyıldız, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen yarışmanın açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, "Gün geçtikçe bu münazara ile ilgili etkinliğimizin ne kadar faydalı olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarımız artık çok profesyonelleştiler ve önceki yarışmalarımızda olduğu gibi farklı konu başlıkları altında yine tez ve antitezlerini aktarmaya çalışacaklar. Biz bu proje ile sizlerin aile içerisinde, günlük hayatta, okulda ve derste hem karşı tarafı dinlemek hem fikirlerinizi, düşüncelerinizi karşı tarafa anlatırken nezaket kuralları içinde karşı tarafı ikna yollarla pratik yapmaktayız. Dolayısıyla öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken kitap okuyor, araştırma yapıyor, üniversiteye gidiyor, kurumlara gidiyor, ebeveynleriyle etkileşim halinde güzel bir çalışma yapıyorlar. Kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.

Yarışmaya Tuşba Fen Lisesi öğrencileri "Kişiliğin oluşumunda çevre etkili değildir" tezini savunurken, Hüma Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ise "Kişiliğin oluşumunda çevre etkilidir" antitezini savundu.

Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın sonunda Hüma Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 90.75 puan alırken, Tuşba Fen Lisesi öğrencileri ise 94 tam puan alarak bir üst tura yükseldi.

Zorlu geçen münazaranın ardından katılımcılar tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.