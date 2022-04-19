Tutku isminin anlamı nedir, Tutku ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Tutku isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Tutku ismi ne demek, Tutku ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Tutku isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Tutku İsminin anlamı nedir? TDK Tutku anlamı:

Tutku ismi Türk Dil Kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras:

"Her yeni şiir derinlerdeki içgüdülerin, tutkuların yeni biçimlerde verilişidir." - Behçet Necatigil

2. isim Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç:

"Bilme tutkusuyla kıvranan bu topal, aradan aylar geçtiği hâlde teşrih atlasını tamamlayabilmiş değildi." - İhsan Oktay Anar

3. isim Aşırı düşkünlük.

Tutku İsmi Kuranda geçiyor mu?

Tutku ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Tutku isminin kökeni:

Tutku ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 2.730 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Tutku isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Tutku isminin rengi:

Nar

Tutku ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Tutku isminin Harf Analizi Nedir ?

Tutku ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

T : Hayalperest, tembel,

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

T : Hayalperest, tembel,

K : Kariyerli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Tutku isminin Numerolojisi Kaçtır?

Tutku ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T : 24

U : 25

T : 24

K : 14

U : 25

= 112 – Tutku İsminin Numeroloji Toplamı 112’dir.

Tutku isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Tutku ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Tutku isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

T: 2 U: 3 T: 2 K: 2 U: 3 = 12

1 + 2 = 3 Kader sayısıdır

Tutku isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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