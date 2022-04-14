Tutsat ne demek, TDK'ya göre Tutsat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tutsat ne demek? Tutsat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tutsat kelimesi. Peki tutsat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tutsat nedir, tutsat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TUTSAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tutsat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tutsat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tutulu satış

