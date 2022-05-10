Tutuklanan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un ifadesi ortaya çıktı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul geçtiğimiz günlerde soruşturması nedeniyle tutuklandı. Tutuklanmasının ardından savcılığa verdiği ifade de Kuytul, suçlanmasının en önemli nedeninin Sarısaçlı'nın kaçırılmasında Furkan Vakfı'nın suçlamalarından dolayı olduğunu ifadesini vererek Adana'da devam etmekte olan 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyadan dolayı "Polisler Koray Saraçlı'nın bu dosyasından ceza alacağını bahisle tehdit etmektedir." dedi.

"POLİSLER SARAÇLIYI TEHDİT EDİYOR"

İş insanı Koray Saraçlı, Furkan Vakfı tarafından kaçırıldığını söyledikten sonra elektroşok ve sopalarla işkence gördüğünü söylemişti. Koray Saraçlı'nın bu işkence gördüğüne dair ifadelerine Alparslan Kuytul, "Benden şikayetçi olan Koray Saraçlı'nın doktor raporunda yer alan kaburga kemiğinin kırıldığına dair emareler yalandır. Adli tıpta filmi çekilmeden Koray Saraçlı'ya bu rapor düzenlenmiştir." şeklinde ifade vererek kendisi hakkında söylenenleri reddetti. Kuytul ayrıca alınan doktor raporunun sahte olduğunu ve kaçırılmanın bir kurgu olduğunu söyledi.

Koray Saraçlı'nın kaçırılıp serbest bırakıldıktan sonra verdiği ifade hakkında konuşan Alparslan Kuytul, kendisinden şikayetçi olan Koray Saraçlı'nın şikayetinden kendisinin yanına gelerek elini öpmek istediğini söyleyerek, "Madem ben kendisini zorlamışım neden gelip elimi öpüyor. Yine şikayetçi Koray serbest bırakıldıktan taksiyle ve özel arabasıyla sürekli dergi ofisine gidip gelirdi." dedi.

Polislerin sürekli Koray Saraçlı'yı tehdit ettiğini söylen Kuytul, Saraçlı'nın sürekli birilerine vekalet vererek yeni şirketler kurduğunu ve kendisinin suçsuz olduğu ifadesini verdi.