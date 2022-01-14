Şehit yakınları ve gaziler olmak üzere 40 bin kişinin yararlandığı tütün ikramiyesinin 2022 yılı tutarı belirlenirken ne zaman ödeneceği de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bizler en çok aranan Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek 2022? Tütün ikramiyesi ne kadar verilecek? sorularına haberimizde yer verdik.

TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR VERİLECEK?

Tütün ikramiyesinin 2022 yılında ödenecek tutarı belirlendi. Buna göre ödenecek tutar şöyle:

1.Derece Gazi (Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)

2021: 6 bin 69,44 lira

2022: 9 bin 386,60 lira

2. Derece Gazi

2021: 6 bin 025,90 lira

2022: 8 bin 447,90 lira

3. Derece Gazi

2021: 4 bin 879,54

2022: 7 bin 274,61

4.Derece Gazi

2021: 4 bin 686,81 lira

2022: 6 bin 570,62 lira

5. Derece Gazi

2021: 4 bin 184,654 lira

2022: 6 bin 570,62 lira

6. Derece Gazi

2021: 3 bin 682,49 lira

2022: 5 bin 162,63 lira ödenecek

TÜTÜN İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

Tütün ikramiyeleri 2021 yılında Ocak ayının son haftası ile Şubat ayının ilk günlerinde vatandaşlara ödenmişti. İkramiyelerin de 2022 yılında bu tarihler arasında vatandaşlara ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin banka ve PTT şubelerinden yapılacağı tahmin ediliyor.