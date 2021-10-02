Tutya ne demek, TDK'ya göre Tutya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tutya ne demek? Tutya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tutya kelimesi. Peki tutya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tutya nedir, tutya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tutya kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tutya kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TUTYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tutya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tutya kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tutya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çinko

- Sürme

