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  3. Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

Avustralya'da meydana gelen olayda, tuvaletini yapmak için klozete oturan 65 yaşındaki bir adam, cinsel organında hissettiği acının ardından baktığı tuvalette, bir buçuk metre boyunda bir piton yılanı gördü. Olay karşısında acı ve şaşkınlık içinde yetkililere haber veren adamı ısıran yılanın zehirli olmadığı anlaşıldı.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

Avustralya'nın Graz kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam, sabah tuvalete otururken, zehirli olmayan bir piton yılanı tarafından cinsel organından ısırıldı. Hissettiği acının ardından ne olduğunu anlamak için tuvaletten kalkan yaşlı adam, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.

SÜRÜNGEN MERAKLISI KOMŞUNUNMUŞ

Klozetin içinde bir buçuk metrelik albino bir yılanın kendisine baktığını gören adam, acı içinde tuvaletten kaçarken yılanın, evinde 10 yılan ve bir de Gecko bulunduran, sürüngen meraklısı 24 yaşındaki komşusuna ait olduğu anlaşıldı.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

NASIL KAÇTIĞI BİLİNMİYOR

Sputnik'in haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yılanın yaşadığı teraryumdan nasıl kaçtığının tam olarak bilinmediğini, ancak büyük ihtimalle kanalizasyon sisteminden geçerek tuvalete ulaştığını tahmin ettiklerini söyledi.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

'YARALAMADAN TUVALETTEN ÇIKARMAK ZOR'

Isırılan şahsın kimliği açıklanmazken 65 yaşındaki talihsiz adam, 'hafif yaralanmalar’ nedeniyle tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye kaldırıldı.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

Olayın ardından yılanın bulunduğu yerden çıkarılması için sürüngen uzmanı Werner Stangl'ı çağrılırken Stangl, yaralamamaya özen göstererek hayvanı tuvaletten çıkarmanın zor bir iş olduğunu belirtti.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

ZEHİRLİ DEĞİL AMA...

Piton yılanları, zehirli olmamakla beraber avını sıkıp boğarak öldürdüğü biliniyor.. Ancak bu yılanların ısırması hem aşırı derecede acı verici olabilir hem de bu hastalık taşıyıcı olabilme ihtimali nedeniyle başka riskler oluşturabilir.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

SAHİBİNE SORUŞTURMA AÇILDI

Acil çalışanlarının yılanı korkutup kaçırmaması için banyodan çıkarılmasının ardından Stangl yılanı çıkarmaya başladı.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

Piton, kaslarını gererek ve kendini tuvalete bastırarak Stangl'e direnmeye çalışsa da sonunda bulunduğu yerden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Daha sonra temizlenen yılan, sahibine iade edildi.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Bir buçuk metrelik piton, 65 yaşındaki adamın cinsel organını ısırdı!

Olaya 'şaşırdığını' söyleyen piton sahibine soruşturma açılırken, şimdilik hayvanı iade etme kararı alınmış olsa da bu kararın daha sonra yerel veteriner yetkililer tarafından değiştirilebileceği ifade ediliyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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