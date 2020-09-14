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  3. Tuvaletini yapmaya giderken uçurumdan yuvarlandı

Tuvaletini yapmaya giderken uçurumdan yuvarlandı

Antalya'da konsere giden 19 yaşındaki Mehmet T., tuvalet ihtiyacını gidermek için gittiği ormanlık yoldan ayağı kayınca uçuruma yuvarlandı. 15 metre yüksekten düşen ve itfaiye ekipleri tarafından halatla kurtarılan gencin vücudunda kırıklar oluştu.

Tuvaletini yapmaya giderken uçurumdan yuvarlandı

Antalya'da gittiği konser arasında tuvalet ihtiyacını gidermek için ağaçlık alandan geçmeye çalışan genç ayağı kayınca 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarını ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından halatlarla kurtarılan yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tuvaletini yapmaya giderken uçurumdan yuvarlandı

Olay, saat 21.30 sıralarında ,Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu yanında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla beraber tiyatrodaki konsere gelen Mehmet T. (19) isimli genç tuvalet ihtiyacını gidermek için ormanlık alandan geçerken ayağının kayması sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Tuvaletini yapmaya giderken uçurumdan yuvarlandı

Bir süre bulunduğu bölgeden gelmeyen genci merak eden arkadaşları arkasından gittiklerinde Mehmet T.'nin (19) gittiği ormanlık alandan yardım seslerini duydu. Mehmet T.'nin düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine itfiaye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Halat ve merdiven yardımıyla genci kurtarmak için 15 metre ormanlık alandan aşağı inen itfaiye ekipleri genci sedyeye bağladı.

Tuvaletini yapmaya giderken uçurumdan yuvarlandı

Halatı tutan polis ve itfaiye ekipleri Mehmet T.'yi bulunduğu bölgeden 40 dakikalık çalışma sonucu güçlükle çıkardı.Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 19 yaşındaki genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tuvaletini yapmaya giderken uçurumdan yuvarlandı

Öte yandan 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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