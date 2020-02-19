Tuvana Türkay’ın galada söyledikleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı

Galada başrol oyunculuğunu paylaştığı oyuncu Onur Tuna'yı bozan ve film hakkında "Çekimlerde çok eğlendik gibi klişe laflar söylemeyeceğim" diyerek herkesi şoke etti.

Türkay’ın bu şımarık hareketleri ardından, sosyal medya adeta genç oyuncuyu linç etti. Yaptığı hareketin terbiyesizce olduğunu düşünen kullanıcılar, iki oyuncuya da ayıp ettiğini, dalga geçerek asıl kendini rezil ettiğini yazdı.

Tüm bu eleştirel yorumlardan sonra Türkay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve “Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle ilgili espriler yaptık ve gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında ‘Biz çekerken çok eğlendik’ denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim ‘Eğlenerek çektik’ diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir” dedi.