Tuvana Türkay'ın Onur Tuna ile dalga geçmesine sosyal medyadan büyük tepki!

Ağır Romantik filminin galasında Tuvana Türkay'ın Onur Tuna ''Çekimlerde çok eğlendik'' açıklamasına ''Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim'' konuşması büyük tepki topladı. Sosyal medyada trendlere giren Tuvana Türkay'ın bu tavrı toplum tarafından ''terbiyesizce'' kabul gördü.