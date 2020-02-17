Burcu Esmersoy'dan şok eden itiraf: ''Babam beni hortumla dövdü''

Burcu Esmersoy, konuk olduğu bir YouTube kanalında küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapattığını ve hortumla dövdüğünü söyledi. Konuşurken sesi titreyen Burcu Esmersoy'un bu itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Uzm. Psk. Gökhan Çınar’ın YouTube üzerinden yayınlanan programının bu haftaki konuğu Burcu Esmersoy oldu. Programda ailevi ilişkiler konusunda babasından şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Esmersoy'un hali izleyenleri şoka uğrattı.

“BİR BABA NASIL OLMASI GEREKİYOR BİLMİYORUM”

Yıllar önce babasıyla arasındaki sorunlardan dolayı gündeme gelen Esmersoy, hayatı hakkında bilinmeyen bir gerçeği daha anlattı. Esmersoy, programda sözlerine şöyle devam etti: “Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim. Babamla hiç görüşmüyordum, ablam ‘Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor’ dedi.

“GÜZEL BİR DUYGU DEĞİL”

Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam. Bu güzel bir duygu değil. Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek ‘Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah’a olan inancımı çok arttırıyor’ dedim.”

“TUVALETTE HORTUMLA DÖVDÜ”

“Babanla ilgili bir ana git denildiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğunu hatırlıyorum. 3-4 yaşındaki bir çocuktum. Çok gereksiz ve sebepsiz buluyorum bunu.”

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