Tuz Gölü'ndeki flamingo faciasına Konya Valiliği'nden açıklama: Araştırma ve soruşturma başlatıldı!

Konya Valiliği yetkilileri tarafından, Tuz Gölü'nde rastlanan yüzlerce flamingo yavrusu ölüsüne ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü'nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır." ifalerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.

Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Sonbahar aylarından itibarinde de yavru flamingolarla birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.

Ancak bu sene kuluçkalarından yeni çıkan yüzlerce flamingo, gölü besleyen su kanallarının önlerine tarlalarını sulamak isteyen köylüler tarafından bent çekilmesi ve gölde su seviyesinin azalması sonucu, su ve beslenme alanları daraldığı için öldü.

Drone ile çekilen görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, ölü kuşların görüntüsüne tepki yağdı.