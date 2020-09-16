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Tuz yüklü tır kaza yaptı, ulaşım durdu

Diyarbakır'da tuz yüklü tır, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak, devrildi. Çarpmamanın etkisiyle devrilen EDS direği ve tır nedeniyle Diyarbakır-Mardin karayolu 2 saat süreyle çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Tuz yüklü tır kaza yaptı, ulaşım durdu

DİYARBAKIR'da tuz yüklü TIR, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak, devrildi. 2 saat süreyle trafiğe kapanan Diyarbakır-Mardin karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Umut Bulut'un kullandığı 06 FY 0355 plakalı tuz yüklü TIR, Çarıklı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki EDS direğine çarpıp devrildi.

Tuz yüklü tır kaza yaptı, ulaşım durdu

Çarpmanın etkisiyle devrilen EDS'nin demir direği TIR'ın camından içeri girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Bulut, ekiplerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp ambulunsla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bulut'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Tuz yüklü tır kaza yaptı, ulaşım durdu

TIR ve EDS direğinin devrilmesiyle Diyarbakır-Mardin karayolu 2 saat süreyle çift taraflı trafiğe kapandı. EDS direğinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu tek taraflı trafiğe açıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol, karayolunun çift taraflı trafiğe açılması bekleniyor.

Tuz yüklü tır kaza yaptı, ulaşım durdu

Tuz yüklü tır kaza yaptı, ulaşım durdu

Berna Akkaya
Editör


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