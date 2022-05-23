Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2022 yılı başlangıcından bu yana 1056 Afganistanlı ülkelerine gönderildi!Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdiSon dakika! İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!Bu meyvenin fiyatı altınla yarışıyor! Üreticisi servetine servet katıyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç tepkisi: Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdırSivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Fiat Egea 2022 fiyat listesine bakmadan geçmeyin!Zenci koca bağımlısı kadının istekleri pes dedirtti! Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şoke oldu! “Karım zenci erkek istiyor diye beni terk etti ben de kendimi karaya boyayıp…”Hasatlar başladı fiyatlar hallere yansıdı... "2 hafta içinde fiyatlar daha da düşecek"Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi”nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için başlattığı Bahar Şenliği sona erdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında başlatılan 3 günlük Bahar Festivali sona erdi.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde başlayan Bahar Festivali’nin ikinci gününde Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden çocuklar ve aileleri ev sahipliği yaptı.  Tuzlalı aileleri festivaldeki etkinlik alanlarında oyunlar oynadılar. Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübüne giden kadınlarda kendi ürünleri sergilediler.

MİNİKLERDEN ÖZEL GÖSTERİLER

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin 8 şubesindeki minikler, amfi tiyatroda festivale katılan Tuzlalı vatandaşlar için özel gösteriler yaptılar. Gösterilerde Türk bayraklı şovlar ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen elbiselerin sergilendiği gösteri büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinden mezun olan anne ve çocuklarına sertifikaları verildi. 

FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE BİLGİ EVLERİ RÜZGÂRI

Festivalin üçüncü gününe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından kurulan Bilgi Evleri ev sahipliği yaptı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen festivalin son gününde atölye çalışmaları, şişme oyun alanları, yarışmalar, sahne gösterileri, tiyatrolar ve konserler ile katılımcılar güzel bir gün yaşadılar. 

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdiTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdiTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT