Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında başlatılan 3 günlük Bahar Festivali sona erdi.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde başlayan Bahar Festivali’nin ikinci gününde Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden çocuklar ve aileleri ev sahipliği yaptı. Tuzlalı aileleri festivaldeki etkinlik alanlarında oyunlar oynadılar. Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübüne giden kadınlarda kendi ürünleri sergilediler.

MİNİKLERDEN ÖZEL GÖSTERİLER

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin 8 şubesindeki minikler, amfi tiyatroda festivale katılan Tuzlalı vatandaşlar için özel gösteriler yaptılar. Gösterilerde Türk bayraklı şovlar ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilen elbiselerin sergilendiği gösteri büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinden mezun olan anne ve çocuklarına sertifikaları verildi.

FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE BİLGİ EVLERİ RÜZGÂRI

Festivalin üçüncü gününe, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından kurulan Bilgi Evleri ev sahipliği yaptı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen festivalin son gününde atölye çalışmaları, şişme oyun alanları, yarışmalar, sahne gösterileri, tiyatrolar ve konserler ile katılımcılar güzel bir gün yaşadılar.