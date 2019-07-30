Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın acı günü

Tuzla'nın sevilen belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın dedesi Şahbender Selvi' hayatını kaybetti

CENAZE NAMAZI NEREDE?

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın Dedesi Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.

Merhum Şahbender Selvi'nin cenazesi bugün (30.07.2019) Salı günü kılınacak cenaze namazı sonrası ebediyete uğurlayacaktır.

Cenazesi bugün (30.07.2019) öğle namazına müteakip Kartal Topçamlar Camii'nden kaldırılacaktır.

ADRES: Esentepe, Fahri Korutürk Cad. Kartal/İSTANBUL

Bizde Bölge Gündem Haber olarak merhum Şahbender Selvi'ye Allah'tan rahmet başta Şadi Yazıcı olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

ŞADİ YAZICI KİMDİR?

Şadi Yazıcı, 1971 yılında Erzurum'da doğdu. Tuzla Belediye başkanı ve hekim olan Şadi Yazıcı 1974 yılında ailesi İstanbul Kartal'a yerleşti. İlkokulu Kartal Sabri Taşkın İlköğretim Okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini yine Kartal'da, Kartal Lisesi'nde tamamladı.

1987 yılında liseyi bitirdikten sonra aynı yıl üniversite sınavına giren Dr. Şadi Yazıcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, Tıp doktoru olarak meslek hayatına başladı.

İlk olarak Tuzlada 1997 yılında kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başladı. 2000 yılında İkinci kliniğini yine Tuzla sınırlarında E5 üstünde bulunan Aydıntepe Mahallesinde, yine Tuzlada açtı.

2005 yılında kliniği geliştirerek 90 kişilik kadrosu ile Tuzla'da hizmet vermekte olan Tuzla Cerrahi Tıp Merkezini kurdu. Merkezde, Mesul Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Daha önce aktif siyasette bulunmayan Dr. Şadi Yazıcı Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşunda İstanbul Tuzla kurucu İlçe Başkanı olarak siyaset hayatına başladı. 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan son ilçe kongresinde tekrar aday olmayarak yedi yıllık ilçe başkanlığı görevini yeni bir arkadaşa bıraktı.

AK Parti, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Tuzla'da Şadi Yazıcı aday göstermiş bu iki seçimden başarılı sonuçlar almıştır. Şadi Yazıcı 2014 seçimlerinde yüzde 48,06 oy ile seçilmiştir.

1997 yılında itibaren Tuzlada oturan Dr. Şadi Yazıcı, aynı Fakülteden mezun olan Dr. Fatma YAZICI ile 1998 yılında hayatını birleştirdi. Ömer Faruk Yazıcı ve Yavuz Enhar Yazıcı isminde iki erkek çocuk babasıdır.