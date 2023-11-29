Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: "Gençler, sizin için biz hazırız, yeter ki isteyin"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki Bayrak Töreni’ne katıldı. Yazıcı, okuldaki 12’nci sınıf öğrencilerine Temel Bilimler konusunda bir sunum yaptı. Sunumun ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Yazıcı, “Benim Tuzla’ya katmaya çalıştığım şeylerden biri de eğitim öğretim hayatı ile sanayi iş birliğinin oluşmasını sağlamaktır. Bunu bir üniversite ile süslemeyi de düşünüyorum. Gençler için her türlü organizasyona hazırız, siz yeter ki isteyin, grupları oluşturun; biz hazırız” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her pazartesi günü ilçe genelinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin bir tanesine giderek Bayrak Töreni’ne katılıyor. Bu kapsamda Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki törenine katılan Yazıcı’ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da eşlik etti. Bayrak töreni sonrasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda 12’nci sınıf öğrencilerine temel bilimler konusunda sunum yaptı. Öğrenciler de Yazıcı’ya merak ettikleri soruları sordu. Başkan Yazıcı, 3 Aralık’a kadar devam eden 6'ncı Tuzla Belediyesi 100'üncü Yıl Kitap Fuarı’na gitmek isteyen öğrencileri kıramayarak ulaşım sorununu üstlendiklerini belirtti.

Haberin Devamı

Hayat’a dair, okula, ilçeye, Türkiye’ye ve dünyaya dair birçok sorunun sorulduğu program kapsamında Başkan Yazıcı, öğrencilerin isteklerini ve sorunlarını tek tek dinledi. Üniversiteleri gezmek isteyen öğrencilerin isteklerini dikkate alan Yazıcı, ulaşımı organize edeceğini belirtti.

“BUNU BİR ÜNİVERSİTE İLE SÜSLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Gençler için her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını da çizen Dr. Yazıcı, “Gençler için en önemli işlerimizden bir tanesi de 24 saat açık kütüphaneyi daha da büyütmek olacak. Böylelikle yeme içme ile beraber orada büyük bir alan oluşturacağız. Gençler için, ziyaret edebilecekleri Denizcilik Müzesi’ni hayata geçireceğiz. Lakin, sizin Genç Kart ile imkanlarınızı geliştirmek, size daha fazla GB vermek ve kültürel etkinliklere gitmenizi sağlamak en büyük önceliklerimizdendir. Kamplarımızı ve imkanlarımızı kullanıp bowling, buz pateni veya kartingte kendinizi daha fazla geliştirmenizi istiyoruz. Ayrıca, müdürlerimizin yapmaya çalıştığı programlara destek veriyoruz. Sosyal medya için video çekmek isteyenlere alan tesis ediyoruz, bilim ve teknoloji ile ilgilenenler için de teknoloji merkezimiz var. TEKMER, Türkiye’nin şu anda belediye bakanlık ilişkisi ile kurulmuş ilk ve tek teknoloji merkezidir. Orada bilim ve teknoloji ile kendinizi geliştirebilecek alan bulabilirsiniz. Benim Tuzla’ya katmaya çalıştığım şeylerden biri de eğitim öğretim hayatı ile sanayi iş birliğinin oluşmasıdır. Bunu bir üniversite ile süslemeyi de düşünüyorum. Gençler için her türlü organizasyona hazırız, siz yeter ki isteyin. Halk Eğitim ve İlçe Milli Eğiti Müdürlüğümüzce beraber kurslar dahil olmak üzere istediğiniz konuda grup oluşturun, biz hazırız imkanlarımızı kullanırız” şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yaparak açtıkları fidanlığa giriş yasak

Uzmanlardan kötü haber: Pandemi sonrası 24-44 yaş arası kişilerde kalp krizi yüzde 50 arttı!

Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!

Rus bakan Dmitriy Tuguşev, İstanbul’da Türk iş adamları ile bir araya geldi