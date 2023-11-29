Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir şahıs, önce kız arkadaşıyla tartıştı sonra kargo şirketi çalışanlarına kurşun yağdırdı.

YAYINLAMA
Google News
Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kargo şirketi çalışanına kurşun yağdırdı.

Olay, Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi'ndeki Sürat Kargo şubesinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Y.A. (33), kargo şubesinin önünde içerisinde kargo paketlerinin bulunduğu çuvala tekme attı.

Olayı gören kargo çalışanları, yanına gittikleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından çıkan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Y.A., bir süre sonra kargo şubesinin bulunduğu binada yaşadığı daireye çıkıp tabancasını aldı. Elindeki tabanca ile kargo şubesine giren Y.A., burada kargo personeli Resul Y. (32) ile tartışmayı sürdürdü. Kargolarını teslim etmek isteyen vatandaşların da bulunduğu şubede silah doğrultan Y.A., tartıştığı Resul Y.'yi dışarıya çıkarmak istedi.

Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!

Bir süre daha kargo personeli ile tartışan Y.A.’nın dışarıya çıkarak ateş etmesinin ardından vatandaşlar kargo şubesinden ayrılmak istedi. Daha sonra silahını ateşleyen Y.A., 7 el ateş etti. Kargo personeli kaçarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, tekrar kargo şubesine giren Y.A. tekrar silah doğrulttuğu Resul Y.’nin boğazını sıkmaya çalıştı.

Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!

Kargo personeli A.G.’nin (28) de araya girmesiyle şahıs tabancası ile kargo şirketinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, dışarıya çıkan Y.A. bir süre daha kargo şubesine silah doğrultu. Kargo şubesi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilirken, yapılan incelemede 4 adet boş kovan tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

Rus bakan Dmitriy Tuguşev, İstanbul’da Türk iş adamları ile bir araya geldiRus bakan Dmitriy Tuguşev, İstanbul’da Türk iş adamları ile bir araya geldi

Meral Akşener'den çok konuşulacak seçim ittifak açıklaması: 'Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini'Meral Akşener'den çok konuşulacak seçim ittifak açıklaması: 'Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim. Bilmiyorum gerisini'

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’dan Bölge Gündem’e iade-i ziyaretPendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’dan Bölge Gündem’e iade-i ziyaret

Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!
Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!
Adana’da uyuşturucu ticareti yapan şahsın evine polis operasyonu!
Adana’da uyuşturucu ticareti yapan şahsın evine polis operasyonu!
Pazara giden aile eve dönünce kabusu yaşadı!
Pazara giden aile eve dönünce kabusu yaşadı!
(SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den 'Fatih Terim Fonu' açıklamsı
(SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den 'Fatih Terim Fonu' açıklamsı
Son Haberler
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: "Gençler, sizin için biz hazırız, yeter ki isteyin"
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: "Gençler, sizin için biz hazırız, yeter ki isteyin"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yaparak açtıkları fidanlığa giriş yasak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yaparak açtıkları fidanlığa giriş yasak
Uzmanlardan kötü haber: Pandemi sonrası 24-44 yaş arası kişilerde kalp krizi yüzde 50 arttı!
Uzmanlardan kötü haber: Pandemi sonrası 24-44 yaş arası kişilerde kalp krizi yüzde 50 arttı!
Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!
Kız arkadaşıyla tartıştı, hırsını kargo şubesinden çıkardı!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bir mağdur daha çıktı! "Bankanın şube müdiresi olduğu için güvendim"
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bir mağdur daha çıktı! "Bankanın şube müdiresi olduğu için güvendim"
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış