Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’dan Bölge Gündem’e iade-i ziyaret

Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 23 Ağustos’ta Pendik’e atanan ve 6 Eylül’de göreve başlayan Pendik kaymakamı Mehmet Yıldız, iade-i ziyaretlerine başladı.
Bu kapsamda ilçede yerel ve ulusal düzeyde yayın yapan haber sitelerini ve gazetelere İade-i ziyaret gerçekleştiren Yıldız, 28 Kasım salı günü öğle saatlerinde Bölge Gündem Haber'e ziyarette bulundu.
Ziyarette kaymakam Yıldız’ı haber sitemizin İmtiyaz Sahibi İbrahim Şahin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çeçen ve Haber Sitesinin Teknolojisinden Sorumlu yöneticisi Yusuf Saray kapıda karşıladı.
Karşılıklı samimi bir sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Yıldız basın mensuplarına Pendik’te görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.
Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
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