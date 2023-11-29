Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütlerle bağlantısı bulunan 12 şahıs belirlendi.

Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!

Bu sabah Özel Harekat ve dron desteğiyle tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 PKK/KCK, 4 FETÖ/PDY şüphelisini gözaltına aldı.

Mersin'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK ve FETÖ/PDY'e göz açtırılmadı!

Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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