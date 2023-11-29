Kışın ağır yaşandığı bölgelerde yaban hayvanları unutulmadı!

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda kar yağışının ardından besin bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Aladağlar Milli Parkı’nın belli bölgelerine yem bırakıldı.

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Kışın ağır yaşandığı bölgelerde yaban hayvanları unutulmadı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğü tarafından Aladağlar Milli Parkı'nda yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kışın ağır yaşandığı bölgelerde yaban hayvanları unutulmadı!
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda kar yağışının ardından besin bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Aladağlar Milli Parkı’nın belli bölgelerine yem bırakıldı. DKMP Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorumluluk sahalarını kapsayan alanlara 2 ton yonca, yem ve pazar atığı bırakıldığı öğrenildi.

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Ekiplerin, mevsim sonuna kadar hayvanlar için 8 ton yonca, ot ve 1 ton 600 kilogram buğday ve arpa bırakacağı ifade edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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