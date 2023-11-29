Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, sokak çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi.

YAYINLAMA
Google News
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, sokak çalışmalarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi. Baskın anı kameralara yansırken evde suçüstü yakalan şahıs, poşetteki kokainler için polise sözlü ifadesinde, “bunlar pudra şekeri, hassas terazi ile de tartıyorum” savunması pes dedirtti. Poşet poşet uyuşturucu ile gözaltına alınan torbacı tutuklandı.

Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Beyoğlu’nda uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde zehir tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Okmeydanı semti Piyelapaşa Mahallesi’nde yaptığı sokak çalışmalarında bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!

Takibe başlayan polis ekipleri, şahsın girdiği bir binaya çok sayıda farklı kişilerin giriş çıkış yaptığını belirledi.

Beyoğlu Asayiş polisi baskın düzenledi

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, önceki gün saat 22.45 sıralarında eve baskın düzenledi. Baskında evdeki şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Yapılan aramalarda, 7 parça halinde satışa hazır halde toplam 776 gram kokain, 6 parça halinde satışa hazır halde toplam 453 gram marihuana, 31 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, bin 700 adet şeffaf klipsli poşet ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskın anları ise kameralara anbean yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!

“Bunlar pudra şekeri” diyen torbacı tutuklandı

Aramalar esnasında kokain dolu poşetlerin sorulduğu torbacının polis sözlü ifadesinde, “Bunlar pudra şekeri abi, hassas terazi ile de tartıyorum” dediği öğrenildi. Pes dedirten ifade sonrası gözaltına alınan İbrahim D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!

Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladıTarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı

Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!

Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!
Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!
Gözü dönen kadın kocasını karnından bıçakladı!
Gözü dönen kadın kocasını karnından bıçakladı!
Son Haberler
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Zorunlu Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiğinde nelere dikkat edilmeli? Uzmanı yanıtladı
Zorunlu Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiğinde nelere dikkat edilmeli? Uzmanı yanıtladı
Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!
Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!
Fırtına Ayvacık'ta yazlık evleri yıktı geçti!
Fırtına Ayvacık'ta yazlık evleri yıktı geçti!
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu
Aydın'da Kargo şirketi adete küle döndü!
Aydın'da Kargo şirketi adete küle döndü!
Etrafa para saçıyorlardı! Tayyar Öz’ün Ataşehir’deki kliniği görüntülendi
Etrafa para saçıyorlardı! Tayyar Öz’ün Ataşehir’deki kliniği görüntülendi
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış