Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi devrildi. Kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

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Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi devrildi. Kazada 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşancıl mevki D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 41 P 2891 plakalı işçi servisi yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. İşçi servisi yol kenarındaki su kanalına devrilerek durabildi. Kazada sürücü ile 8 işçi yaralandı.

Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yarılı var!

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı.

Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Çok sayıda yarılı var!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 yaralı çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı aracın kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.
Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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