Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!

İstanbul’da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden oldu.

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Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!

Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve içerisinde bulunan 11 mürettebatın kurtarıldığı gemi görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden oldu.

Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!

İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde mahsur kalan 11 mürettebat karadan insan tahlisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtarılmıştı.

Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!
Bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve yük olarak 600 ton dizel yakıtın bulunan gemi görüntülendi.


Görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle geminin adeta beşik gibi sallandığı görülüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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