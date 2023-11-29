Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!

Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve içerisinde bulunan 11 mürettebatın kurtarıldığı gemi görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden oldu.

İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde mahsur kalan 11 mürettebat karadan insan tahlisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtarılmıştı.



Bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve yük olarak 600 ton dizel yakıtın bulunan gemi görüntülendi.



Görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle geminin adeta beşik gibi sallandığı görülüyor.

Dilan Polat cezaevinde ODA TV'nin sorularını yanıtladı! İntihar edecek mi, Eşi Engin Polat'ı suçluyor mu?

5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti

Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları

Haberin Devamı

Gözü dönen kadın kocasını karnından bıçakladı!