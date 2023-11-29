Gözü dönen kadın kocasını karnından bıçakladı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

YAYINLAMA
Google News
Gözü dönen kadın kocasını karnından bıçakladı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi Lokman Caddesi üzerinden bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda; Y.Ç. ile eşi E.N.Ç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.N.Ç. eşi Y.Ç’yi bıçakla karnından yaraladı.

Gözü dönen kadın kocasını karnından bıçakladı!

İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Y.Ç.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Gözü dönen kadın kocasını karnından bıçakladı!

Y.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, E.N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!

Fırtına Ayvacık'ta yazlık evleri yıktı geçti!Fırtına Ayvacık'ta yazlık evleri yıktı geçti!

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumuMeteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu

Aydın'da Kargo şirketi adete küle döndü!Aydın'da Kargo şirketi adete küle döndü!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Beyoğlu Asayiş polisi baskınında trajikomik olay!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Müge Anlı'nın programında günlerdir konu olan cesedin düğümü çözüldü!
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Kocaeli’de işçi servisi devrildi! Biri ağır çok sayıda yarılı var!
Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!
Zeytinburnu'nda hırçın dalgaların karaya oturttuğu gemi böyle görüntülendi!
Son Haberler
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Zorunlu Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiğinde nelere dikkat edilmeli? Uzmanı yanıtladı
Zorunlu Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiğinde nelere dikkat edilmeli? Uzmanı yanıtladı
Dilan Polat cezaevinde ODA TV'nin sorularını yanıtladı! İntihar edecek mi, Eşi Engin Polat'ı suçluyor mu?
Dilan Polat cezaevinde ODA TV'nin sorularını yanıtladı! İntihar edecek mi, Eşi Engin Polat'ı suçluyor mu?
Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!
Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!
Fırtına Ayvacık'ta yazlık evleri yıktı geçti!
Fırtına Ayvacık'ta yazlık evleri yıktı geçti!
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market süper indirim kampanyalarına devam ediyor, 28 - 30 Kasım ürün kataloğunu yayınladı
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Piyasalarda son durum ne, gram ve çeyrek altın ne kadar? Dolar, Euro kaç TL? 29 Kasım güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM marketlerde indirimli ürün kampanyaları devam ediyor, 29-Kasım 5 Aralık indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 29 Kasım Çarşamba hava durumu
Aydın'da Kargo şirketi adete küle döndü!
Aydın'da Kargo şirketi adete küle döndü!
Etrafa para saçıyorlardı! Tayyar Öz’ün Ataşehir’deki kliniği görüntülendi
Etrafa para saçıyorlardı! Tayyar Öz’ün Ataşehir’deki kliniği görüntülendi
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış