Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!

İzmir'in Konak ilçesinde, fırtınanın etkisiyle beraber denizin taşması sebebiyle hasar gören Alsancak semtinde yürütülen çalışmalar esnasında doğal gaz borusu patladı.

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Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!

İzmir'in Konak ilçesinde, fırtınanın etkisiyle beraber denizin taşması sebebiyle hasar gören Alsancak semtinde yürütülen çalışmalar esnasında doğal gaz borusu patladı. Sokakta endişe oluşturan ve yüreklerin ağza geldiği yangında, herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

Patlayan doğalgaz borusundan çıkan alevler cehennemi yaşattı!

Yangın saat 23.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi 1440 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde fırtına sebebiyle denizin taşmasının ardından su altında kalan bölgede çalışmalar sürerken, kepçenin darbesiyle doğal gaz borusu patladı. Borunun patlamasıyla alevler havaya yükselirken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi görevlileri sevk edildi.



Doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince bölgedeki gazın kapatılması ve itfaiyenin çalışmalarının ardından yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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