Adana’da uyuşturucu ticareti yapan şahsın evine polis operasyonu!

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülerek tutuklanan şahsın evindeki uzun namlulu silah, tabanca ve tüfeği de komşusunun evine sakladığı ortaya çıkınca, komşu da tutuklandı.

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Adana’da uyuşturucu ticareti yapan şahsın evine polis operasyonu!

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülerek tutuklanan şahsın evindeki uzun namlulu silah, tabanca ve tüfeği de komşusunun evine sakladığı ortaya çıkınca, komşu da tutuklandı.

Evinden ve komşusundan cephanelik çıktı!

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, narkotik madde taşıdığı için tutuklanan Ali Can N.’nin, yakalanmadan önce evinde bulunan uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfeği komşusu olan S.Y.’nin evinde sakladığı bilgisine ulaştı.

Adana’da uyuşturucu ticareti yapan şahsın evine polis operasyonu!

Araştırma polisleri, söz konusu S.Y.’nin Sarıçam ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan adresine baskın düzenlendi. Ekipler baskında S.Y.’yi yakalarken, evde yapılan aramada uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 48 uzun namlulu silah mermisi, 5 tabanca mermisi ve 20 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Silahları saklayan S.Y.’nin kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da uyuşturucu ticareti yapan şahsın evine polis operasyonu!

Seyhan’da ruhsatsız silahlara geçit yok

Adana genelinde ruhsatsız silah taşıyan kişilerin kökünü kazımak için ekipler hız kesmeden asayiş uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında 36 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirdi.


Öte yandan, ruhsatsız silah bulunduran 18 kişi tutuklanırken, 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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