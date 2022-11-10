Tuzla Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenledi!

Ulu önder Atatürk'ün ölüm yıldönümünün 84. yılı olması dolayısıyla Tuzla'da çeşitli etkinliklerle anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Törende Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, muhtarlar, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR DÜZENLENDİ

Tuzla Sahil'de düzenlenen Çelenk Sunma Töreni'nin ardından, 3-6 yaş arasındaki çocukların okul öncesi eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Tuzlalı minikler, 8 merkezdeki AÇEM’lerde şiir, işaret dili gösterisi ve tiyatro gösterileri ile Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar.

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Diğer bir programda ise Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evleri öğrencilerinin gözünden hazırlanan Atatürk eserleri, Rumeli Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başlandı.