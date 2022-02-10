Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalını vatandaşların hizmetine sunuyor

Tuzla Belediyesi tarafından Açık Veri ve Teknoloji Derneği işbirliği ile uygulanması planlanan Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı, vatandaşların erişimine açılmak için gün sayıyor.

Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı’na, akademik araştırma yapan eğitimciler, girişimciler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların kullanımına sunulacak portalda, telif hakkı, patent, kişisel bilgi ve diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın erişim sağlanabilecek.

VERİLER KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı vermek ve öncü olmakla beraber, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da destek verilmesi hedefleniyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle vatandaşın hizmetine açılacak Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı; kişisel bilgileri koruyarak, bilgi çağının hammaddesi olan veriyi Tuzlalı vatandaşların ortak aklının katılımına, toplumsal faydaya ve katma değere dönüştürecek.