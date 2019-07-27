Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri Kursiyerleri, yaz kampında buluştu

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri kursiyerleri, Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen kamp programında bir araya geldi. Doğal ortamda kamp yapan öğrenciler, haftanın son etkinliğinde kamp ateşi yaktı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla hizmet veren Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri, Yaz Okulu kursiyerlerine kamp programı düzenledi. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı etkinliklerine katılan kursiyerler, son akşam kamp ateşi çevresinde eğlendi.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim alan kursiyer öğrenciler yaz kampında da bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Okulu’na katılan çocuklar, Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nın haftalık programına katıldı. Doğal ortamda kamp yapan öğrenciler, haftanın son etkinliğinde kamp ateşi yaktı.

Çeşitli aktivitelerle keyifli bir yaz tatili geçiren öğrenciler Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda dostluk kardeşlik ateşinin etrafında halaylar çekip türküler söyledi. Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri ve öğretmenleri, kamp ateşi çevresinde birlikte türküler söyledi, omuz omuza vererek keyifli vakit geçirdi.

Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri kursiyerleri, eğitim ve sosyal faaliyetler için sağladığı fırsatlardan dolayı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.