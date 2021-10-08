Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndan Anaokulu’na kırtasiye desteği

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen ilçelerden biri olan Bozkurt’ta gitti. İlçede bulunan Duygu Çelikel Anaokulu’na kırtasiye malzemesi desteği yapıldı.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, selden etkilenen ve Fatih İlkokulu’nun yanında bulunan binada faaliyet gösteren Duygu Çelikel Anaokulu’na kırtasiye malzemesi yolladı. Tuzlalı yardımseverlerin bağışları ile defter, müzik defteri, yüz boyama seti, oyuncak, hikaye kitabı, hijyen malzemesi, kalem gibi kırtasiye malzemeleri, teslim edildi.

Ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın yakinen takip ettiği yardım çalışmaları kapsamında ilçede bulunan aileler de ziyaret edilerek çocuklara oyuncak, ailelere de gıda kolisi bırakıldı.

Sel felaketinden etkilenen Bozkurt Anaokulu’na, sel felaketinde hayatını kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli Duygu Çelikel'in ismi verilmişti.