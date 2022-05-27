Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi işbirliği ile alışveriş festivali başladı

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent işbirliği ile Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi’nde başlayan alışveriş festivalin açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Programda katılımcılar kurdele keserek stantları ziyaret ettiler.

Festival açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Ziyaretçilerimizin ve misafirlerimizin her alışverişini üreten insanları o hak ettiği değeri onlar için en kıymetli olan ürünlerinin değer bulması hak ettiği değeri verebilmek, hem de bu ikinci el ürünleri sergileyen stantlardan yapılacak olan her bir alışverişin gelecek nesillere bıraktığımız ekolojik dengeye, karbondioksit emisyonuna ve üretim matlarının yeniden olmaması kısıtlı enerji kaynaklarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

BİRÇOK EL EMEĞİ ÜRÜN SATILIYOR

El emeği ürünlerin sergilendiği festivalde vazolardan el örgülerine, avizelerden tablolara, seramikten midye kabuklarına kadar birbirinden farklı ürünlerin satışı yapılıyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü de festivalde yerini aldı. Festivalde ayrıca ikinci el eşya, antika mezat, yarışmalar, eğlenceler ve sürpriz hediyeler de ziyaretçilerini bekliyor.

ELDE EDİLEN GELİRLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şu anda 200 stand kurulduğunu ancak stand sayısında artış beklediklerini söyleyerek festival bitimine kadar 500 standın olacağını düşündüklerini belirtti. başkan Yazıcı, "Buradaki amacımız tabii ki bir el emeği göz nuru ürünleri üreten insanları destekleyebilmek. Burada ikinci kurulan bir stant modelimiz var ki oradaysa ikinci el ürünler, kullanılmış ürünlerin sergilenmesi. Aslında eski ile yeni dediğimiz ürünlerin gerçek sahibini bulduğunda ise yeni olan ürünlerin sergilendiği stantlar var. Dolayısıyla ziyaretçilerimizin ve misafirlerimizin her alışverişini üreten insanları o hak ettiği değeri onlar için en kıymetli olan ürünlerinin değer bulması hak ettiği değeri verebilmek, hem de bu ikinci el ürünleri sergileyen stantlardan yapılacak olan her bir alışverişin, her bir etkileşimin dünyadaki kısıtlı kaynaklarımızın korunmasına, geleceğimiz olan gençlerimize, gelecek nesillere bıraktığımız ekolojik dengeye, karbondioksit emisyonuna ve üretim matlarının yeniden olmaması kısıtlı enerji kaynaklarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bir sosyal sorumluluk projesi gibi de düşündüğümüz bu çalışmayla birlikte güzel etkinlikler olacak." şeklinde konuştu. Şadi Yazıcı elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacağı haberini de verdi.

"GÖNÜL ELLERİ ÇARŞIMIZIN BU KONUDAAKİ ÇALIŞMALARI OLDUKÇA FAZLA"

200 standın içerisinde Gönül Elleri Çarşısı’nın da standının da olduğunu söyleyen Başkan Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşımızın bu konudaki çalışmaları oldukça fazla. Yardım meleği gibi çalışan Kadın Kent Gönüllülerimiz birçok çalışma yapıyorlar. El emeği ürünleri sergiliyorlar. Kadın Kent Gönüllülerimiz çalışmalarına 11 yıldır devam ediyor. Bugün burada da çok güzel bir stant oluşturdular” dedi.

Festivalde konuşma yapan Tuzla Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak ise, ”Bir hayalimiz olan Kent Festivalimizin 5’incisini yapıyoruz. Bu sefer Türkiye’nin geneline davet vererek herkesin katılım sağlamasını istedik. Kadın bir başkan olarak kadından kadına destek olması için onların çalışmalarını buraya taşıdık” şeklinde konuştu.