Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, Hayır İçin Üretti

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz kurslarda filografi, kıl testere işçiliği, tığ, şiş, boyama, baskı ve ev tekstili gibi pek çok alanda ele emeği ürünler üreten büyüklerimiz, ikinci sergiyi Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde beğeniye sundu. İlk serginin gelirini Sevgi Evleri’ne bağışlayan, bu serginin gelirini sığınmacı yetim çocuklara gönderecek olan büyüklerimiz, gençlere örnek olacak girişimleri ve yetenekleriyle eserlerini gururla sergiledi.

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi Farkındalık Oluşturdu

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi El Emeği Sergisi’nin açılışına Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide bir yandan ürünlerini sergileyen büyüklerimiz, mini konserde de canlı performanslarıyla sanat alanındaki diğer yeteneklerini de paylaştı.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinlerine teşekkür etti. Dr. Fatma Yazıcı, “Büyüklerimiz bu eserleriyle, performansıyla göz doldurdular. Hem üretip hem de yetimlere el uzatmalarının mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. Büyüklerimizin üretmesi topluma da onlara da iyi geliyor. Yaşlılar Merkezimiz bu yönde büyük bir farkındalık oluşturdu. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ruhları Genç

Tuzla Kaymakamı Ali Akça da konuşmasında Yaşlılar Merkezi sakinlerini “Bedenen yaşları kıdem almış olabilir ama ruhları genç” şeklinde tanımladı. Yaşlılar Merkezi sakinlerini tebrik eden Kaymakam Akça, “Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ndeki büyüklerimizin hazırlamış olduğu bir birinden güzel eserleri görme imkanımız oldu. İçlerindeki o güzellikleri, farklı renklerle eserlerine yansıtmışlar, hayat bulmalarını sağlamışlar. Hepsini tebrik ediyorum. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.



Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi El Emeği Sergisi, 13 Ocak 2019 Pazar gününe kadar Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde sergilenecek.