Tuzla Belediyesi'nden annelere göz sağlığı eğitimi

Tuzla Belediyesi Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleriyle, 3-6 yaş arasındaki çocuklarını eğitime getiren annelere 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü münasebetiyle de göz sağlığı hakkında eğitim verildi. Eğitim Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Emlak Konut Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ANNELERE SEÇTİKLERİ KONULAR ÜZERİNE EĞİTİM

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine giden annelere özel sağlık eğitimleri veriliyor.