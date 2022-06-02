Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyorTuzla Belediyesi'nden "Dünya Bisiklet Günü" etkinliğiMutfak Akademisi öğrencilerinden Türk Mutfağı Haftası'na özel etkinlikSON DAKİKA! Galata’da kendini yakan adamla ilgili sıcak gelişme! Hayatını kaybetti!TV8 Survivor All Star 121. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKripto paraya bir vurgun daha! Yatırımcıları şokta! Kurucusu kayıp!ATV Kuruluş Osman 96. bölüm full, tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm izle YoutubeSelin Şekerci doğum gününe Lubunyaları topladı! Rahatsız olan işletmeciler olay çıkardı! "Homofobiksiniz pislikler"Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatlarıBİM'den bu Cuma beklenmedik indirim! Piyasada bu fiyata yok! Teknoloji ürünleri ve elektrikli ev aletlerinde kaçmaz fırsat!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Tuzla Belediyesi'nden "Dünya Bisiklet Günü" etkinliği

Tuzla Belediyesi'nden "Dünya Bisiklet Günü" etkinliği

Tuzla Belediyesi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Etkinliği öğrenciler, bisiklet severler, sporcular ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı katıldı.

Tuzla Belediyesi'nden "Dünya Bisiklet Günü" etkinliği

Gönüllü olarak katılımın sağlandığı Bisiklet Günü'ne özel yapılan etkinlik Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nden başlayarak Tuzla Sahile kadar devam etti. Yaklaşık 5 kilometrelik yapılan bisiklet turunda ara sokaklardan da geçerek farkındalık oluşturuldu. Turdan sonra Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı etkinliğe gelenlere özel olarak sohbet etti. 

Etkinlikte bisiklet kullanmanın önemi hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Bisiklet binmek eşittir kişi başına düşen 1 ton karbondioksit emisyonunu 1 yıl boyunca azaltmak dünya için, ekolojik denge için, çevre için, ülkemiz ve bütün insanlık için çok kıymetli olduğuna inanıyorum” dedi.

"MASKELERİN KALKMASI GÜZEİ BİR HEYECAN KATTI"

Şadi Yazıcı okullar ve halkın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik için "Her yıl yaptığımız etkinliklere göre bugün gerçekten pandeminin geçmiş olmasının vermiş olduğu bir güzellik var. Pandemiden sonra çok güzel bir katılım ve maskelerin de kalkması güzel bir heyecan kattı. Tüm bedeni çalıştıracak sporlardan bir tanesidir. Sağlık için de yapılacak en güzel sporlardan bir tanesidir. Tekrardan 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü kutluyorum." şeklinde konuştu. 

"SAĞLIK VE ÇEVRE İÇİN BİSİKLET BİNELİM"

Dr. Şadi Yazıcı, "Ayak kasları ile beraber tüm bedenin de çalışmasını sağlıyor. Birazcık hava almak ve çevre ile iç içe olmak açısından da bisiklet binmek çok kıymetlidir. Sağlıklı beden için şart olduğunu zaten söylüyorum. Alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğumuz dünyada ekolojik denge bozulmuş, küresel ısınmanın olduğu bir dönemde mutlaka bizim de karbondioksit emisyonuna 1 ton katkımızın dünyadaki yüzde 40 azaltma hedefine ve dünyayı 2050’ye doğru kurtarmak için güzel bir bireysel hedef. Dolayısıyla bisiklet binmek eşittir kişi başına düşen 1 ton karbondioksit emisyonunu 1 yıl boyunca azaltmak dünya için, ekolojik denge için, çevre için, ülkemiz ve bütün insanlık için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Sağlık ve çevre için bisiklet binelim ve bu dünyayı hep birlikte el ele kurtaracağız inşallah” ifadelerini kullanarak yapılan etkinlikte özel çocukların katılımını gördükleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Kendileriyle biraz konuştuk. Kendilerinin ne kadar heyecanlı olduklarını gördüm. Onlar için de çok kıymetli ama onları da içimizde görmek bir o kadar kıymetli” dedi. 

Tuzla Belediyesi'nden Dünya Bisiklet Günü etkinliği Tuzla Belediyesi'nden Dünya Bisiklet Günü etkinliği Tuzla Belediyesi'nden Dünya Bisiklet Günü etkinliği

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT