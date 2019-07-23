Tuzla Belediyesi'nden Düzce'ye destek gecikmedi

Düzce'de 3 ilçe ve 24 köyün sular altında kalmasından sonra yapılan çalışmalara diğer il ve ilçelerden destek gelmeye devam ediyor. Bu desteklere kayıtsız kalmayan Tuzla Belediyesi Düzce'ye gönderdiği araçlarla çevredeki hasarı azaltmak için yardım ediyor.

Tuzla Belediyesi, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalara destek vermek amacıyla 1 iş makinesini Düzce’ye gönderdi. Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı ve selden en çok etkilenen yerler arasında bulunan Uğurlu Köyü'nde çalışmalarına başlayan Tuzla Belediyesi arazözü, köy ve çevresinde yolları yıkıyor. Tuzla Belediyesi, selin etkisiyle taşınan çamur ve diğer atıkları temizleyerek köy ve çevresinde yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalara destek veriyor. Tuzla Belediyesi arazözü çalışmalar tamamlanana kadar hizmetine devam edecek.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Düzce’de yaşanan selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim’den selde kaybolan vatandaşlarımıza en kısa sürede sağ salim kavuşmayı diliyorum. Sel bölgesinde devletimizin tüm kurumları yaraların hızla sarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Tuzla Belediyesi olarak temizlik hizmetlerine destek veriyoruz. Sel bölgesindeki çalışmalar tamamlanana kadar hizmetimizi sürdüreceğiz” dedi.