Tuzla Belediyesi'nden güneş enerji santraline ilişkin dikkat çeken paylaşım

Tuzla Belediyesi, Twitter hesabında Şelale Eğitim Parkı'na kurulan güneş enerji santrali ile ilgili, videolu bir paylaşımda bulundu.

Tuzla Belediyesi'nin paylaşımında yer alan videoda şu ifadelere yer verildi:

Şelale Eğitim Parkı'nda 4200 metrekarelik alan üzerine kurduğumuz güneş enerji santralinin yıllık 650 MHW saat elektrik üreterek her yıl 25 binden fazla ağacı kurtardığını 274 ton karbondiyoksitin doğaya salımının engellendiğini biliyor musunuz?

İşte Tuzla Belediyesi'nin o paylaşımı: