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Tuzla Belediyesi'nden Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan öğrencilere şenlik

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Karadeniz Bölgesi'nde 10 farklı şehirde bulunan öğrenciler için karne hediyesi olarak şenlik düzenledi. Şenlikte çocuklar için çeşitli gösteriler yapıldı.

Tuzla Belediyesi'nden Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan öğrencilere şenlik

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Karadeniz Bölgesi'nde Sakarya, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon illerinde yaşayan çocuklar için karne hediyesi olarak "Sahne Senin Türkiyem" programı düzenledi. Şenlikte tiyatro, animasyon, maskot gösterilerinin olduğu şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ İLE İYİLİKTE BULUŞTUK"

Öğrencilerin yoğun olarak katılım gösterdiği programda gösterileri Tuzla Sanat Tiyatrosu büyük bir özenle hazırladı. Programda konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Karadeniz bölgesindeki öğrencilerimiz için güzel bir festival düzenledik. Tüm öğrencilerimiz ile iyilikte buluştuk” şeklinde konuştu. 

Tuzla Belediyesi'nden Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan öğrencilere şenlikTuzla Belediyesi'nden Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan öğrencilere şenlik

 

 

 

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