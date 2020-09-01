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  3. Tuzla Belediyesi'nden sel felaketi yaşayan Giresun'a yardım eli!

Tuzla Belediyesi'nden sel felaketi yaşayan Giresun'a yardım eli!

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi ile bölgede desteklerini esirgemeyen Tuzla Belediyesi, ayrıyetten Tuzla Kızılay Şubesi işbirliğinde afet bölgesine yardım tırı gönderdi.

Tuzla Belediyesi'nden sel felaketi yaşayan Giresun'a yardım eli!

Tuzla Belediyesi Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yardım etti. 1410 paket hijyen seti, 480 paket çocuk bezi gibi acil önem taşıyan kişisel bakım ürünlerini de bölgeye yardım tırı ile gönderen Tuzla Belediyesi, büyük bir özveri sağlayarak desteklerine devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, “Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başlandığı Giresun’da yaşananlar bizleri de derin bir üzüntüye sürükledi. Böylesi büyük acıları bir daha yaşamayız inşallah. Felaketten dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Belediye olarak böylesi afetlere karşı yıl boyunca süren eğitim ve lojistik çalışmalarımızla her an müdahaleye hazır halde bekliyoruz.''dedi.

Tuzla Belediyesi'nden sel felaketi yaşayan Giresun'a yardım eli!

Yazıcı sözlerinin devamında ''Daha önce de farklı zamanlarda ve şehirlerde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi olaylara yardıma giden Tuzla Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu Arama Kurtarma Ekibimiz özverili çalışması ile bölgede çalışmalara destek oldu. Ekibimiz her an yardıma hazır olacak şekilde tüm çalışmalara devam edecek. Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını dayanışma ve yardımlaşmayla hep beraberce saracağız” diye konuştu.

Tuzla Belediyesi'nden sel felaketi yaşayan Giresun'a yardım eli!

Okan Gül
Video Editörü


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