Tuzla Belediyesi'nden sel felaketi yaşayan Giresun'a yardım eli!

Tuzla Belediyesi Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yardım etti. 1410 paket hijyen seti, 480 paket çocuk bezi gibi acil önem taşıyan kişisel bakım ürünlerini de bölgeye yardım tırı ile gönderen Tuzla Belediyesi, büyük bir özveri sağlayarak desteklerine devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, “Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başlandığı Giresun’da yaşananlar bizleri de derin bir üzüntüye sürükledi. Böylesi büyük acıları bir daha yaşamayız inşallah. Felaketten dolayı hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Belediye olarak böylesi afetlere karşı yıl boyunca süren eğitim ve lojistik çalışmalarımızla her an müdahaleye hazır halde bekliyoruz.''dedi.

Yazıcı sözlerinin devamında ''Daha önce de farklı zamanlarda ve şehirlerde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi olaylara yardıma giden Tuzla Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu Arama Kurtarma Ekibimiz özverili çalışması ile bölgede çalışmalara destek oldu. Ekibimiz her an yardıma hazır olacak şekilde tüm çalışmalara devam edecek. Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını dayanışma ve yardımlaşmayla hep beraberce saracağız” diye konuştu.