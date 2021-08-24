Tuzla Belediyesinden sel felaketinde etkilenenlere yardım eli!

Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın’da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sonrası yardımlarını esirgemeyen Tuzla Belediyesi, içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım tırları ve 2 iş makinesini selden etkilenen illere ulaştırdı.

Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi işbirliği ile Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın’a içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım tırları ve 2 iş makinesi yola çıktı. Tuzlalı bağışçıların destekler ile hazırlanan gıda kolileri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda tırlara yüklendi. Gönül Elleri Çarşısı’nda hareket eden kafilenin yola çıkışı havadan görüntülendi.

''BİR DAHA İNŞALLAH BÖYLE FELAKETLER YAŞAMAYIZ''

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı görevlisi; ''Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak selden etkilenen kardeşlerimize vatandaşlarımızın katkıları ile toplanan yardımları ulaştırmak üzere yola çıkıyoruz. Daha önce yangından etkilenen Antalya ve Muğla bölgelerine yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bir daha inşallah böyle felaketler yaşamayız'' dedi.