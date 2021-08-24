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  3. Tuzla Belediyesinden sel felaketinde etkilenenlere yardım eli!

Tuzla Belediyesinden sel felaketinde etkilenenlere yardım eli!

Tuzla Belediyesi yaşanan sel felaketinden dolayı Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın ilçelerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi işbirliği ile afet bölgelerine yardım tırları ve 2 iş makinesini gönderildi.

Tuzla Belediyesinden sel felaketinde etkilenenlere yardım eli!

Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın’da geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sonrası yardımlarını esirgemeyen Tuzla Belediyesi, içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan yardım tırları ve 2 iş makinesini selden etkilenen illere ulaştırdı.

 Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılayı Tuzla Şubesi işbirliği ile Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın’a içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım tırları ve 2 iş makinesi yola çıktı. Tuzlalı bağışçıların destekler ile hazırlanan gıda kolileri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nda tırlara yüklendi.  Gönül Elleri Çarşısı’nda hareket eden kafilenin yola çıkışı havadan görüntülendi.

Tuzla Belediyesinden sel felaketinde etkilenenlere yardım eli!

''BİR DAHA İNŞALLAH BÖYLE FELAKETLER YAŞAMAYIZ''

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı görevlisi; ''Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak selden etkilenen kardeşlerimize vatandaşlarımızın katkıları ile toplanan yardımları ulaştırmak üzere yola çıkıyoruz. Daha önce yangından etkilenen Antalya ve Muğla bölgelerine yardımlarımızı ulaştırmıştık. Bir daha inşallah böyle felaketler yaşamayız'' dedi.

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