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Tuzla Belediyesi’nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Maske farkındalığı arttırıldı

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle artan vakalar nedeniyle sorumluluk projesine imza attı. Tuzla’da üzerinde emoji olan maske dağıtılarak, maske için farkındalık çalışması yapıldı.

Tuzla Belediyesi’nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Maske farkındalığı arttırıldı

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs vakalarının 70 binleri aşması nedeniyle, maske kullanımının önemini tekrar hatırlatmak için sosyal sorumluluk projesine imza attı.

EMOJİLİ MASKELER DAĞITILDI

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tuzla’nın 17 mahallesinin belirlenen noktalarında üzerinde gülme emojisi bulunan maske dağıtıldı. Her yaş grubundan vatandaşlara dağıtılan maskelerin üzerindeki gülme emojileri, vatandaşların yüzlerinde gülücükler oluşturdu. Ayrıca Tuzla Belediyesi ekipleri, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne gelen 65 yaş üstü büyüklere gülme emojili maskelerini dağıttı. 65 yaş üstü büyüklerin maskelerini takmaları renkli anlar oluşturdu. O anlar kameralar saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediyesi’nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Maske farkındalığı arttırıldıTuzla Belediyesi’nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Maske farkındalığı arttırıldıTuzla Belediyesi’nden Sosyal Sorumluluk Projesi: Maske farkındalığı arttırıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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