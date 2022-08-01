Tuzla Belediyesi'nden üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere rehberlik hizmeti

Tuzla Belediyesi öğrenciler için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Yükseköğretim sınavlarına girerek üniversite için tercih yapacak öğrencilere rehberlik hizmeti veren eğitimciler doğru tercihlerin yapılası için öğrencilere puanları doğrultusunda gelebilecek olanlara karşı yardımlarda bulunarak rehberlik hizmeti veriyor.

ÖĞRECİLERE REHBERLİK HİZMETLERİNDEN DESTEK

Üniversite için tercihlerde bulunacak olan öğrencilerin hedefleri doğrultusunda yardımlarda bulunan rehberlik ekipleri Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde öğrencilerin doğru tercihler yapmasına yardımcı olacak öğretmenler ile sabah 9 ile akşam 18 saatleri arasında ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.