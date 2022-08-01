Tuzla Belediyesi'nden üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere rehberlik hizmeti

Tuzla Belediyesi, Yükseköğretim sınavlarına girip üniversite için tercih yapacak olan öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti vererek destek oluyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Tuzla Belediyesi'nden üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere rehberlik hizmeti

Tuzla Belediyesi öğrenciler için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Yükseköğretim sınavlarına girerek üniversite için tercih yapacak öğrencilere rehberlik hizmeti veren eğitimciler doğru tercihlerin yapılası için öğrencilere puanları doğrultusunda gelebilecek olanlara karşı yardımlarda bulunarak rehberlik hizmeti veriyor.

ÖĞRECİLERE REHBERLİK HİZMETLERİNDEN DESTEK

Üniversite için tercihlerde bulunacak olan öğrencilerin hedefleri doğrultusunda yardımlarda bulunan rehberlik ekipleri Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde öğrencilerin doğru tercihler yapmasına yardımcı olacak öğretmenler ile sabah 9 ile akşam 18 saatleri arasında ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

Tuzla Belediyesi'nden üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere rehberlik hizmetiTuzla Belediyesi'nden üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere rehberlik hizmeti

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Tuzla Belediyesi AÇEV'de 700 anne ve çocuk farlı branşlarda eğitim görüyor
Bölge Gündem Gazetesi'nin 120. sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 120. sayısı çıktı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Halk Günü'nde vatandaşlar ile bir araya geldi
Pendik Belediyesi Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi!
Pendik Belediyesi Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"