Tuzla Belediyesinden YKS Sonrası öğrencilere destek! Rehberlik Hizmeti devreye girdi

Yıl boyu verdiği ücretsiz kurslarla öğrencileri hayallerine kavuşmayı kendilerine amaç belirleten Tuzla Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından öğrencilere Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti vermeye başladı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, ilçe genelinde kurulan tercih çadırlarında ücretsiz Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti vermeye devam ediyor. Sınav sonrası aldıkları puan ve sıralamaya göre tercih yapmak isteyen öğrenciler, tercih çadırına gelerek, rehberler eşliğinde kendilerine en uygun üniversiteleri belirleyerek sıralama yapıyorlar. Yapılan sıralamalar doğrultusunda tercih yapan öğrenciler, hayallerindeki üniversiteye yakınlaşıyorlar.

“ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ''Tuzla’da eğitim küçük yaştan itibaren başlıyor. Eğitim öncesi çocuklarımız Bilgi Evlerimize giderek, kişisel gelişimlerine erken yaşta başlıyorlar. Ufak yaştan itibaren İngilizceden müziğe, ressamlıktan matematiğe onlarca farklı branşta eğitim alıyorlar. Büyüdükleri zamanda Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezimizde eğitimlerine devam ederek kişisel gelişimlerini sürdürüyorlar. Biz öğrencilerimizi yalnız bırakmadan, onlara destekler vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi de YKS sonrasında hayallerindeki üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerimize rehberlik hizmeti veriyoruz” dedi.

''HANGİ BÖLÜMÜ SEÇECEĞİM KONUSUNDA ÇOK YARDIMCI OLDULAR''

Tercih çadırına gelen bir öğrenci, ''Öncelikle okulumda TUZGEM tavsiye edildi. Eğitim sitemini seviyorum. Burada dersler monoton değil, daha eğlenceli geçiyor. Ders konusunda herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğum zaman öğretmenlerim yakınımda oluyor. Daha rahat soru sorabiliyorum. Ben TUZGEM’e başlamadan öne hangi bölümü seçeceğimi bilmiyordum. O konuda çok yardımcı oldular. Şu an bir hedefim ve istediğim bir okul var” dedi. Bir diğer öğrenci ise,” TUZGEM’deki öğretmenler gerek yıl içerisinde gerekse tercih döneminde çok fazla yardımcı oluyorlar. Hangi bölümü seçeceğimden emin değildim ama buradaki öğretmenlerim bana doğru yolu gösterdiler'' dedi.